Huurprijzen breken opnieuw records

De gemiddelde huurprijzen in vrije sector zijn van de vier grote steden het hardst gestegen in Rotterdam. Huizen waren afgelopen kwartaal 5,2 procent duurder dan vorig jaar.

Huurders betalen nog altijd het meest voor een huurhuis in Amsterdam. Daarna volgen Utrecht, Den Haag en Rotterdam, blijkt uit cijfers van huurwoningsite Pararius. Die baseert zich op de prijzen van bijna 11 duizend huizen die het afgelopen kwartaal via de site zijn verhuurd.

Dat de huurprijzen in Rotterdam blijven stijgen, is niet vreemd, zegt Jasper de Groot, directeur van Pararius.

"We zien dat de grote vraag naar woningen de prijzen blijven opstuwen. Daar is nog ruimte voor want de prijzen in Rotterdam en Den Haag liggen onder het landelijk gemiddelde."

Records



De gemiddelde huurprijzen in de vrije sector breken opnieuw records. Landelijk is de huurprijs volgens Pararius in het eerste kwartaal van dit jaar met 5,9 procent gestegen in vergelijk met dezelfde periode vorig jaar.

Vooral in de grote steden en middelgrote steden buiten de Randstad is de huurprijs omhoog gegaan. Steeds meer mensen wijken uit naar de goedkopere gemeenten net buiten de grote steden.

In Zoetermeer zijn huurhuizen in de vrije sector het duurst geworden. De prijs steeg in het eerste kwartaal ruim 20 procent ten opzichte van vorig jaar. Ook in Apeldoorn (20,2 procent), Amersfoort (15,4 procent) en Almere (18,8 procent) zaten de huurprijzen in de lift.

Opvallend is dat de huurprijzen in Dordrecht en Schiedam afwijken van de landelijk trend. In Dordrecht bleven huurders evenveel betalen en in Schiedam gingen de huurprijzen met 6 procent omlaag.

Tekort



Dat de huren zo snel stijgen komt door het grote gebrek aan beschikbare huurhuizen. Pararius verwacht dat in 2020 het tekort aan huurhuizen in Nederland is opgelopen tot 235 duizend.

Vooral voor mensen met middeninkomens zal het lastiger worden om een huis te vinden. Zij verdienen te veel om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, maar vaak te weinig om een hypotheek te kunnen krijgen.