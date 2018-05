Deel dit artikel:











Supermarkt in Ouddorp ontruimd vanwege uitslaande brand

De Jumbo in Ouddorp is dinsdagochtend ontruimd vanwege een uitslaande brand. Die woedde waarschijnlijk in het restaurant boven de supermarkt op de Molenweg. Rond 11:15 werd het sein brand meester gegeven.

De brand was rond 10:30 uur uitgebroken. Volgens een woordvoerder van de brandweer sloegen de vlammen uit het dak. Alle mensen werden uit de supermarkt gehaald. Onduidelijk is hoeveel mensen halsoverkop het pand uit moesten.