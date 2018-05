Salomon over halve finale basketbal: 'proberen weer te stunten'

Forward Lease Rotterdam Basketbal neemt het dinsdagavond in de eerste wedstrijd van de halve finale op tegen de Donar uit Groningen. De Rotterdammers moeten in een best of seven serie zien te winnen van de regerend landskampioen om kans te maken op het kampioenschap. Coach Armand Salomon hoopt op een nieuwe stunt na de winst op Den Bosch: 'Ik sluit het niet uit.'

Donar eindigde als eerste in de reguliere competitie en strijd nu tegen Rotterdam om het landskampioenschap. Volgens Salomon is de Groningse club een geduchte tegenstander maar hij gelooft wel in een verrassing: 'Het zou dom zijn om te zeggen dat een stunt er niet in zou zitten. Donar is een stapje extra, maar zoals wij ons nu voelen en zoals wij nu aan het spelen zijn sluit ik een stunt niet uit.'

Rotterdam Basketbal versloeg in de vorige ronde verrassend Den Bosch wat leidde tot grote euforie onder de fans en spelers. "Het was zeer verrassend, maar ook overtuigend als je twee van drie wedstrijden wint. De euforie was groot, ik heb nog nooit gezien dat we bij terugkomst met de bus werden opgewacht door blije supporters", aldus de coach.

Forward Lease Rotterdam Basketbal speelt dinsdagavond in Groningen de eerste wedstrijd in de best of seven serie. Donderdag is de return in Rotterdam.