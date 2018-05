Maassluizer naar WK walking football: 'Met oud-internationals in de kleedkamer was al heel wat'

Het 'echte' Oranje loopt het ene na het andere voetbaltoernooi mis, maar misschien dat Nederland binnenkort toch een WK-titel in de wacht sleept. Met het WK walking football welteverstaan.

Walking football is letterlijk wandelend voetballen. Het is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds om 65-plussers te laten blijven bewegen.

Het Nederlandse team bestaat uit oud-internationals Sjaak Swart, Dick Schoenaker, Kees Kist en Wim Rijsbergen. Zij zochten nog vijf onbekende voetballers om het team compleet te maken.

Egbert van de Worp is een van de mannen die naar Engeland afreist voor het WK walking football. Ook al had de 67-jarige Maassluizer nooit echt gedroomd van een carrière als wandelvoetballer.

"Mijn zoon hoorde op de radio dat ze mensen zochten voor het walking-footballteam. Hij zei: als je je niet opgeeft, doe ik het. Toen heb ik me maar opgegeven", zei hij dinsdag op Radio Rijnmond.

Trots



Van de Worp moest het tijdens de selectiedag in Amsterdam opnemen tegen tweehonderd andere 65-plussers. En met succes.

"Dan wordt door Sjaak Swart uitgeroepen dat je bij de laatste vijf en de oud-internationals mag. Ik heb nu met die gasten in de kleedkamer gezeten en dat is al heel wat om mee te maken", zegt de Maassluizer trots.

Regels



Wandelvoetbal is wel een vak apart, zo blijkt als je naar de regels kijkt. Niet rennen, geen slidings, ballen mogen niet hoog komen dus koppen is er ook niet bij en misschien wel de meest dubieuze: buitenspel doet ook niet mee.

"Wij zorgen er dus voor dat er eentje scherp staat zodat we een dieptepassje kunnen geven. Maar dat mogen de andere landen uiteraard niet horen", zegt de Maassluizer grappend.

Het WK walking football is op 12 mei in het Engelse Bristol. Naast Nederland doen in elk geval Engeland, Zuid-Afrika, Canada, Wales, Schotland en Gibraltar mee. Tegen wie het Nederlandse team moet, is nog onbekend.