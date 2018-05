Je cijfers opkrikken met examentraining

Steeds meer middelbare scholieren volgen - buiten hun eigen school om - een examentraining. Volgens Wieger Maris van Erasmus Examentraining is het aantal leerlingen dat zich op deze manier voorbereidt afgelopen jaar met 30 procent gestegen. Of het loont? Zeker, zegt Maris. "Wie een examentraining volgt, scoort 1,7 punt hoger."

Op deze broeierige dinsdagochtend is de aula van de Theaterschool in Rotterdam gevuld met jongeren die in plaats van chillen aan de kust kiezen voor een zo goed mogelijk resultaat bij het Centraal Examen.

Boeken boven bikini

Danny (19) kan de 1,7 punt extra goed gebruiken. Hij staat een 5,7 voor wiskunde. "Het is hard aanpoten", zegt hij. "Vooral met dit weer. Anders was ik wel naar het strand gegaan."

Ook Rosalie (18) verkiest de boeken boven de bikini. Het is haar vooral om zelfvertrouwen te doen. "Ik had helemaal geen fiducie in Nederlands en nu ga ik vol vertrouwen het examen in."

"Ik stond er voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde de afgelopen jaren niet subliem voor", vertelt Johan (17). "Hier krijg ik goede tips en tricks om er toch doorheen te komen. Ik snap in één keer dingen die ik nooit had begrepen."

Kosten

Goedkoop is de examentraining niet. Voor een dag moet 129 euro worden betaald. Wie een lange, driedaagse training volgt, is 339 euro armer. Het zijn bedragen die niet alle ouders zich kunnen permitteren.

"Er is inderdaad een groep die dit om financiële redenen niet kan doen", erkent Maris. "Eigenlijk zou de landelijke politiek dit moeten oppikken en met een regeling moeten komen, zodat ook leerlingen uit minder bedeelde gezinnen een examentraining kunnen volgen."