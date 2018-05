Deel dit artikel:











Gepeperd chocoladeijs in Nino Constantino's gelatinoparadijs

Het peperchoco-ijs dat smaakgoochelaar Nino Constantino in zijn gelatino-ijsjesparadijsje aan de Rotterdamse Paul Krugerstraat had gecreëerd viel direct zo in de smaak dat de eerste proeve van bekwaamheidbak op was voor ie er erg in had.

Chefkok Constantino staat bekend om zijn vlijtveelzijdigheid en de raarste smaaksensa- en creaties. Eerder maakte ie in het provisorisch ijshoklab bijvoorbeeld al basilicum-, kauwgom-, komkommer--, rozen- en heus tomatito-ijs. Z'n traditioneel ingestelde Italiaanse ijsbereidingsvakbroeders verklaren Constantino steevast voor gek, maar Nino weet als geen ander wat oke is voor de Nederlandse lekkerbek. Smulpaapvlogger Jack F Kerklaan pakte bij binnenkomst al meteen een houten bek, want hoewel de keuze bij Nino reuze is, greep ie voor de tot de verbeelding sprekende reaper choco-peperino-gelatino dus voor even op een lege plek.....