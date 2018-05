Hendrik-Ido-Ambacht heeft nieuw bestuur

Ruim anderhalve maand na de gemeenteraadsverkiezingen heeft Hendrik-Ido-Ambacht een nieuw college. SGP-Christenunie, Gemeente Belangen en het CDA hebben een coalitieakkoord bereikt en gaan komende vier jaar besturen.

Gemeente Belangen komt in de plaats van de PvdA, die in het vorige college zat. Het CDA en de SGP-CU blijven zitten, meldt informateur André Flach.

Uitslag



Volgens Flach heeft het nieuwe bestuur geprobeerd speerpunten van alle partijen in de gemeenteraad mee te nemen in het nieuwe akkoord. "Dat doet recht aan de breedte van de verkiezingsuitslag en geeft draagvlak in de Ambachtse samenleving."

De nieuwe wethouders in Hendrik-Ido-Ambacht worden André Flach (SGP-CU), Ralph Lafleur (Gemeente Belangen) en Steven van die (CDA).

Het nieuwe college wordt op 15 mei geïnstalleerd.