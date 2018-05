Deel dit artikel:











Chauffeur rijdt 73 kilometer te hard in de bebouwde kom Foto: Politie

Een 25-jarige automobilist is afgelopen weekend aangehouden in Spijkenisse. Hij reed met 123 kilometer per uur over de Maaswijkweg, waar 50 kilometer per uur is toegestaan.

Het rijbewijs van de man is ingevorderd. De officier van justitie beslist binnen enkele dagen of dat voor langere tijd is. Ook moet de man een cursus gaan volgen bij het CBR.