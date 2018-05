Deel dit artikel:











Faillisement dreigt voor Marché 010 Een nagenoeg leeg Marché 010 Kaasboer Marco Sijens Troosteloze aanblik Nog twee uitbaters over

Het had een bruisende hotspot moeten worden in het Oude Noorden van Rotterdam, Marché 010. In september ging de overdekte markthal met veertien uitbaters van start, ruim een half jaar later zijn er nog slechts twee over. "Er is echt van alles misgegaan", zegt kaasspecialist Marco Sijens.

Een faillisement lijkt een kwestie van tijd. De feestlocatie boven de hal is van dezelfde eigenaar en ook al failliet verklaard. Het pand kreeg dinsdag bezoek van een curator. Eigenaar Carel Schut ziet de rigoureuze stap als volgende optie. "Het geld is op", vertelt hij telefonisch. Kaasboer Marco Sijens kan best leven met een definitieve sluiting, maar wil - net als zijn Marokkaanse buurman - financieel gecompenseerd worden. "De eigenaar weet dat we best willen vertrekken , zodat hij z'n handen vrij heeft. Maar hij zegt dat er geen geld is voor een oplossing. Het gaat om de borg voor de winkel en een paar maanden huur. Niet om de hoofdprijs." Kaasnomade

"Het was van meet af aan een lastig verhaal met meerdere kapiteins op een schip, verschillende visies bij de uitbaters, kortom onduidelijkheid", zegt Sijens. "Maar als ik nu vertrek heb ik per direct geen inkomen meer en ik heb er wel geld in geïnvesteerd." "Het was van meet af aan een lastig verhaal met meerdere kapiteins op een schip, verschillende visies bij de uitbaters, kortom onduidelijkheid", zegt Sijens. "Maar als ik nu vertrek heb ik per direct geen inkomen meer en ik heb er wel geld in geïnvesteerd." Achter de schermen zouden onderhandelingen plaatsvinden met diverse partijen over overname van het pand. "Ik zag laatst mensen van de Fenix Food Factory, die gingen zelfs de boel opmeten", vertelt Sijens. De Fenix Food Factory gaat op de schop de komende tijd. "Het zou zomaar kunnen dat die mensen een tijdje hier worden gestald", zegt de kaasverkoper. "Maar mijn huurcontract loopt nog tot 2021, ze noemen me hier al de Kaasnomade".