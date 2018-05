Hulpdiensten in touw voor skelter

Een te water geraakte skelter heeft dinsdagmorgen voor commotie gezorgd in Nieuw-Lekkerland. Een voorbijgangster zag de trapwagen ondersteboven liggen in de sloot. Alleen de wielen staken nog boven het water uit.

De vrouw was bang dat onder de skelter een verdronken kind zou liggen en belde de

hulpdiensten. Toen die aankwamen, was er ook een jongetje komen aanlopen. De skelter bleek van hem te zijn.

Het 8-jarige jochie was te water geraakt en daarna zelf uit de sloot geklommen. Het was hem niet gelukt om de skelter zelf op het droge te krijgen. Daarom was hij naar huis gegaan om te douchen.

Met hulp van de brandweer lukte het de trapwagen uit het water te halen. De jongen kreeg een troostbeertje om van de schrik te bekomen.