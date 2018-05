Zwijndrechtenaar wil vergeten kunstcollectie redden

Zwijndrechtenaar Wim van Pelt wil de collectie van de in 1998 overleden kunstenaar Arie Wols redden. De collectie, die bestaat uit zo'n 1500 schilderijen en duizenden pentekeningen, zou terug moeten naar Heerjansdam, de geboorteplaats van Wols.

Vorige week werd de gigantische hoeveelheid kunstwerken gevonden op de zolder van een woonhuis aan het Steegoversloot in Dordrecht. De weduwe van Wols moet naar een verzorgingshuis en een bewindvoerder wil de collectie zo snel mogelijk kwijt.

Tijd om alles te inventariseren en taxeren heeft bewindvoerder Arie Verkerk niet. "Het liefst zou ik dus de collecte ergens zien ondergebracht, zodat alles kan worden tentoongesteld en verkocht". Van Pelt wil dat laatste niet, hij wil de collectie bij elkaar houden.

Zonderling

"Wol was een zonderling", zegt Wim van Pelt. Hij schilderde veel, maar verkocht niks. Ik heb van kenners begrepen dat het werk van hoge kwaliteit is. Ik ben zelf in elk geval erg onder de indruk. Ik vind dat de Heerjansdammers, die Wols hoog hebben zitten, recht hebben op die werken."

De initiatiefnemer van de reddingsactie is al steun aan het mobiliseren. "Ik heb burgemeester Schrijer gevraagd of we de kelder van het Zwijndrechtse gemeentehuis mogen gebruiken als tijdelijke opslagplaats."

Wat er uiteindelijk mee moet gebeuren weet hij nog niet: "Een Arie Wols museum? Wie zal het zeggen, ik heb al de Historische Vereniging en enkele ateliers gevraagd om mee te denken. Eerst maar zien of de bewindvoerder de collectie aan ons wil verkopen."