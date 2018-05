Van den Ham over play-offs: 'wedstrijden die je nooit vergeet'

FC Dordrecht en Sparta nemen het donderdag tegen elkaar op in de eerste wedstrijd van de halve finale van play-offs om promotie. Het is niet de eerste keer dat beide ploegen elkaar treffen in de nacompetitie. In 2014 wist Harry van den Ham, toen de trainer van FC Dordrecht, ten koste van Sparta met De Schapenkoppen te promoveren. "Het zijn wedstrijden die je nooit meer vergeet."

Dordrecht stond in het reguliere seizoen lang op de eerste plaats, maar werd in de laatste weken toch ingehaald door de latere kampioen Willem II. "Op het moment dat we wisten dat we geen kampioen meer konden worden hebben we de focus op de nacompetitie gericht. Vanuit de groep was de drang heel sterk om deze laatste kans te pakken, aangezien we bijna het hele jaar bovenaan hadden gestaan. De groep had ook zoiets het moet nu gebeuren", aldus Van den Ham.

In de finale van de play-offs stuitte FC Dordrecht dus op Sparta. Beide ploegen maakten het in de finale van de play-offs erg spannend. De eerste wedstrijd op Het Kasteel eindigde in 2-2, waarna Dordrecht op De Krommedijk het verschil maakte. "Het zijn wedstrijden die je nooit meer vergeet, zeker als je in blessuretijd pas in veilige haven komt", doelt de coach op de 3-1 van Giovanni Korte in de 94e minuut. "Wij waren de betere ploeg, het hele jaar waren wij beter. Maar op het moment dat we er moesten staan stonden we er ook."

Van den Ham heeft nog regelmatig contact met de mensen binnen FC Dordrecht, ook met trainer Gérard de Nooijer . "Ik heb regelmatig contact met Gérard. Ik had hem een appje gestuurd toen duidelijk werd dat Dordrecht weer tegen Sparta moest: 'Weer tegen Sparta. Je weet nu hoe het moet', toen kreeg ik smileys terug." De coach denkt echter dat Sparta dit keer de betere ploeg is. "In principe heeft Sparta meer kwaliteit, maar het is niet zo dat dat bepalend is. Ik denk dat Sparta 60% kans heeft om het te halen en Dordrecht 40%. Maar als ik een keuze moet maken hoop ik natuurlijk op Dordrecht."