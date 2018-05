'Extreem hoge prijs kankermedicijnen schadelijk voor patiënten wereldwijd'

Nieuwe geneesmiddelen tegen kanker zijn veel te duur. Uit eigen berekeningen van wetenschappers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam blijkt dat sommige behandelingen tien tot zelfs dertig keer meer kosten dan zou moeten. Patiënten kunnen daardoor behandelingen mislopen.

De farmaceutische industrie zegt vaak dat de medicijnen niet goedkoper kunnen, omdat de ontwikkeling ervan zo kostbaar zou zijn. "Quatsch", zeggen de onderzoekers Carin Uyl-de Groot en Bob Löwenberg, Zij laten zien dat het veel goedkoper kan.

Prostaatkanker

Als voorbeeld noemen de wetenschappers Enzalutamide, een bekend middel tegen prostaatkanker. Dat kost in Nederland elf keer meer dan nodig is en in de VS zelfs achtentwintig keer.

Uyl en Löwenberg hebben een manier gevonden om te becijferen wat de farmaceuten kwijt zijn aan ontwikkeling, productie, verkoop en marketing van nieuwe middelen. Ook houden ze rekening met een 'redelijke' winstmarge, zeggen ze.

"Wij begrijpen dat de fabrikanten winst moeten maken, maar dit kunnen ze ook doen door de geneesmiddelen betaalbaar te maken zodat ze op veel grotere schaal kunnen worden ingezet.''

Vrije markt

“Het is overduidelijk dat het huidige model van de vrije markt niet geschikt is voor innovatieve geneesmiddelen tegen kanker. Het is zelfs zo dat het schadelijk is voor kankerpatiënten wereldwijd."

De onderzoekers van de EUR hopen dat hun nieuwe rekenmodel ertoe leidt dat nieuwe geneesmiddelen tegen kanker voortaan goedkoper worden.