Politie pakt medewerker tabakswinkel op in Rotterdam-West Archieffoto

Een busje traangas, 70 duizend euro cash en versnijdingsmiddelen voor drugs. Dat zijn agenten dinsdagochtend tegengekomen bij een inval in een tabakszaak aan de 1e Middellandstraat in Rotterdam-West. Een 27-jarige medewerker uit Capelle aan den IJssel is aangehouden.

Agenten gingen met kogelwerende vesten de winkel binnen, zeggen ooggetuigen. De inval werd gedaan, omdat er in de tabakszaak mogelijk wapens lagen. Maar die zijn niet aangetroffen.