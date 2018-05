Deel dit artikel:











Cocaïnevondst in een lading bananen Foto: Openbaar Ministerie

De Douane heeft in de Rotterdamse haven in totaal veertig kilo cocaïne ontdekt. De drugs zaten in pakketten die waren verdeeld over twee containers vol bananen.

De cocaïne kwam in de nacht van zaterdag op zondag aan het licht tijdens een controle van de twee containers. De lading was afkomstig uit Ecuador en moest naar een groente- en fruitbedrijf in Barendrecht. Er is nog niemand opgepakt voor de drugsvondst.