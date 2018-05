Wyclef Jean en Broederliefde publiekstrekkers op Rotterdam Unlimited

De Amerikaanse zanger Wyclef Jean is gestrikt als hoofdact van festival Rotterdam Unlimited. Ook de Rotterdamse groep Broederliefde treedt op.

Rotterdam Unlimited vindt deze zomer plaats van 24 tot en met 28 juli. Het hoofdpodium van het festival staat opnieuw bovenop de Hofpleinfontein. Omdat de Coolsingel wordt verbouwd wordt het podium wel een kwartslag gedraaid, richting het Weena.

De huidige verbouwing van de Coolsingel bezorgde het festival de afgelopen tijd wel even hoofdbrekens. "Het was een opgave om daar een alternatief voor te vinden", zegt woordvoerder Ingrid Adriaanse. "Er is lang en hard gezocht naar een alternatief en dat hebben we gevonden."

Rotterdam Unlimited begint dit jaar al vroeg in de week, door de hele stad staan dan dagenlang verrassingsoptredens op het programma. Op de festivalvrijdag vindt Battle of the Drums weer plaats. Ook het zomercarnaval is opnieuw onderdeel van het festival.

De festivalorganisatie hoopt op goede weersomstandigheden. Na een paar edities met pech zou zon wellicht een bezoekersrecord betekenen. "Als het een beetje meezit brengen we 500.000 tot 750.000 man op de been. Dat zou fantastisch zijn."