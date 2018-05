Odfjell mogelijk in de verkoop

Een Amerikaanse investeringsmaatschappij overweegt om zijn aandelen in tankopslagbedrijf Odfjell te verkopen. Lindsay Goldberg heeft 49 procent van het bedrijf in handen. Als de investeerders hun verkoop doorzetten, wil ook het Noorse moederbedrijf van de Rotterdamse terminal af.

Odfjell heeft het personeel van het bedrijf in de Botlek dinsdag bijgepraat in de kantine. De gevolgen voor het personeel zijn nog niet duidelijk.

Het tankopslagbedrijf kwam in 2011 in opspraak nadat er butaangas was gelekt, zonder dat Odfjell dat had gemeld bij de milieudienst. Na een serie andere lekkages werd het bedrijf meerdere keren deels stilgelegd. Ook bleken de koel- en blusvoorzieningen niet in orde.

De maatregelen tegen Odfjell dwongen het bedrijf om te reorganiseren. Tientallen banen gingen daarop verloren. Het bedrijf stak verder 60 miljoen euro in verbetering van de veiligheid.