Brand op twaalfde verdieping van flat in Rotterdam-Zuid Foto: MediaTV

In een flat aan het Cor Kieboomplein in Rotterdam-Zuid is dinsdagmiddag brand uitgebroken. Het vuur woedde op de twaalfde verdieping. Het sein brand meester is inmiddels gegeven.

Wat er precies in brand stond, is nog niet bekend. De brandweer heeft de naastgelegen woningen en gangen gecontroleerd. Bij de brand kwam veel rook vrij. Dat was in de wijde omgeving te zien.

Toen de brand uitbrak, waren er geen mensen in het penthouse aanwezig. Wel heeft de brandweer een konijn weten te redden uit de woning. De woonkamer van het penthouse is uitgebrand.