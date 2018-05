Bewoners 'vast' in flat Schiebroek door kapotte lift

Bewoners in de portiek van de flat aan de Asserweg in Schiebroek

Een kapotte lift die maar niet gerepareerd wordt. Oudere bewoners van een flat aan de Asserweg in Schiebroek kunnen het gebouw hierdoor al zo'n twee weken niet of nauwelijks uit.

De lift, die volgens bewoonster Linda Hartingsveld vaker kuren heeft, stopte er rond Koningsdag definitief mee. Hoewel ze zo nu en dan monteurs voorbij zag komen en de lift het op een gegeven moment weer een paar uur deed, is hij nu al een poosje buiten werking.

''Ik ben nog goed mobiel, dus ik kom wel omhoog,'' vertelt Hartingsveld. ''Maar er zijn veel oudere mensen hier die daar eigenlijk heel veel last van hebben, en zelfs mensen die helemaal niet meer buiten kunnen komen.''

Twee van die gedupeerden zijn Nel Keulen en Herman Visser, beide senioren die op de vierde verdieping van de flat wonen. Voor Visser betekent de kapotte lift dat hij niet naar buiten kan. Hij heeft zijn scootmobiel nodig, en die staat boven. ''Ik kan op dit moment geen kant op, nee',' beaamt hij .

Ook Keulen, die erg moeilijk te been is, baalt van de situatie. ''Ik kan nu eigenlijk niet naar buiten,'' vertelt ze. Wanneer ze de trap weer op moet, speelt haar astma op en wordt ze kortademig. Omdat haar rollator boven in haar appartement staat en ze niet met de lift naar beneden kan, is Keulen voor boodschappen en zaken als ziekenhuisbezoekjes afhankelijk van haar familie.

Woningcorporatie Havensteder geeft in een verklaring aan het vervelend te vinden dat de lift weer kampt met storingen ''De storing van vorige week was vrijdag verholpen. Helaas blijkt er opnieuw iets aan de hand te zijn.'' Het bedrijf wil de storing zo snel mogelijk oplossen.

Hartingsveld is sceptisch; volgens haar hebben meerdere bewoners uit de flat gebeld, maar gebeurt er weinig. ''Er wordt eigenlijk constant gezegd dat er een onderdeel moet komen,'' legt ze uit. ''Als het onderdeel er is, is er wéér een nieuw onderdeel nodig.''

Wanneer bewoners weer gebruik kunnen maken van de lift is dus nog niet duidelijk. Wel geeft Havensteder ook aan dat de wijkbeheerder hulp voor de bewoners zal regelen, zoals een boodschappenservice of een tilservice.