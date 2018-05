Snoei winnaar van Bronzen Stier

Mike Snoei is uitgeroepen tot beste coach

Rotterdammer Mike Snoei heeft de Bronzen Stier voor de beste trainer van de Jupiler League gewonnen. De coach van Telstar draaide een goed seizoen met de club uit Velsen, die hij naar een zesde plek en de nacompetitie loodste.

Snoei was, voordat hij bij Telstar in dienst kwam, onder meer werkzaam bij Sparta en Excelsior. Telstar. De Velzenaren spelen in de nacompetitie tegen De Graafschap.

De uitreiking van de Rinus Michels Award, waarvoor FC Dordrecht-trainer Gérard de Nooijer is genomineerd voor de beste trainer van de Jupiler League, is aanstaande vrijdag.