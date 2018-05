Straatarm gezin uit Rhoon: 'Steenrijk is teveel plastic voor ons'

Opnieuw staat een gezin in de regio Rijnmond centraal in het SBS-programma Steenrijk, Straatarm. Naast een arme familie uit Spijkenisse die ruilde met een steenrijk gezin uit Amsterdam, heeft ook de straatarme familie Baas uit Rhoon een week mogen genieten van weelde en luxe.

De familie heeft normaal een weekbudget van 80 euro en ruilde met een Gooise familie die wekelijks 1400 euro kan uitgeven.

"Geen piek, nada, noppes, niets te makken hebben we", zeggen John en Manon Baas lachend in hun achtertuin van hun sociale huurwoning in Rhoon. Ze komen er openlijk voor uit dat ze al jaren diep in de financiële problemen zitten.

Het helpt het gezin wel dat de buitenwereld weet dat ze in de schuldsanering zitten. "We krijgen veel spullen gratis van mensen om ons heen. Ook meerijden is geen probleem", legt de familie uit.

De Baasjes ruilden voor het tv-programma een week lang met de familie van muziekproducent Hans van Hemert, die woont in het Gooi. "Ik wilde dat wel eens meemaken. Het is een avontuur!"

Maar niet een avontuur dat voor herhaling vatbaar is, zegt John. "Het is daar toch teveel plastic. Zonder een hoop geld moet je daar niet gaan wonen, voor geen goud."

