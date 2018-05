Hoeksche Zuivellijn gelanceerd door jonge blij van zinsboerin

Aan de Maasdamse Zwanegatsedijk loopt struise Petra Commijs, een 21 jarige boerin, met haar komende hemelvaart te lanceren Hoeksche Zuivellijn over van de ongebreidelde ondernemingszin.

Om een einde te maken aan stadsefratse misverstanden wil ze naast traditionele volvette melkboter-, vla, -yoghurt en ijsbereiding haar gemengd bedrijfboerderij binnenkort op allerlei educatieve wijzes uitnutten.

Ze sluit dan ook niet uit dat naast de geplande bio-kinderboerderij en een nog te openen boerenlandrestaurant ook bie de boerderie-camperen of wellicht een musical- boederderette entameren tot de vele te exploiteren mogelijkheden gaat behoren.

Met de toer langs de boer op met Hemelvaartdag 10 mei aanstaande op stapel heeft de energieke Petra Commijs voorlopig dus haar handen meer dan vol, maar haar ideeenhagel is niet te stoppen en ook een kersvers koekalfje ter wereld brengen doet ze nog even voor de lol tussen neus en lippen onder het ijs en wederdienende bereiden door plompverloor.

Met stijgende verbazing volgt vlogger Jack F Kerklaan Commijs verrichtingen en vat dat samen in de nuvolgende meer dan avontuureluurselijke repo, waarin ie hotsklotsbegonio in luttele minuten van hot naar her het stroevbeoerhoeve-erf ove wordt gesleept enzo....