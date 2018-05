Deel dit artikel:











Fietser in Papendrecht zwaargewond bij ongeluk Foto @jorien51

Een man van 76 is dinsdagavond met zijn fiets geschept op de Burgemeester Keijzerweg in Papendrecht. Hij raakte zwaargewond en is met een spoedtransport naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht.

De Papendrechter werd aangereden door een auto met caravan. In de auto zat een ouder Brits echtpaar. De bestuurder is meegenomen voor verhoor. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn hoofd. Personeel van de traumahelikopter heeft assistentie verleend. De Burgemeester Keijzerweg was dicht tijdens de afhandeling van het ongeluk. Hoe de aanrijding kon gebeuren, weet de politie nog niet.