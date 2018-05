ONS.Vlaardingen ziet toename 'burenterreur'

Bij het meldpunt woonoverlast van ONS.Vlaardingen zijn in vier weken tijd zo'n twintig meldingen binnengekomen. De partij opende het meldpunt op Facebook na de jarenlange overlast door een verslaafde man in de Timorstraat.

De twintig meldingen zouden om verschillende gevallen van overlast gaan. Maar al die gevallen lijken op die uit de Timorstraat , zegt Ron Boers van ONS.Vlaardingen.

"Het gaat enerzijds om mensen die eigenlijk geestelijke gezondheidszorg nodig hebben en dat weigeren. En aan de andere kant die geestelijk wel in orde zijn, maar die zich asociaal gedragen."

In veel gevallen gaat het om overlast die al jaren bezig is, zegt Boers. Slachtoffers spreken volgens hem in de meldingen zelf over 'burenterreur'.

ONS.Vlaardingen ziet de overlast de laatste tijd toenemen. Dat komt door bezuinigingen bij politie, justitie en in de geestelijke gezondheidszorg, denkt Boers. Hij pleit voor meer samenwerking door alle instanties om de problemen aan te pakken.