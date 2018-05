Deel dit artikel:











Politie ontdekt hennepkwekerij in vrachtwagens Wietkwekerij gevonden in vrachtwagens Alblasserdam (Foto: Alblasserdamsnieuws) Slotenmaker gaat naar binnen in het bedrijfspand aan de Ohmweg in Alblasserdam (Foto: Alblasserdamsnieuws)

De politie heeft bij een bedrijf in Alblasserdam in twee vrachtwagens hennepkwekerijen gevonden. In totaal stonden er enkele honderden plantjes in de opleggers, meldt Alblasserdamsnieuws.

Agenten hadden een tip gekregen dat er mogelijk een wietplantage was in een loods op het industrieterrein aan de Ohmweg. De politie doorzocht het pand en vond de kwekerij uiteindelijk in twee vrachtwagens die in de loods stonden. De politie heeft de vrachtwagens laten wegslepen naar Capelle aan den IJssel. Daar worden de planten vernietigd. Onderzocht wordt nog of de vrachtwagens gestolen zijn. Wel bleek de stroom in het pand te zijn afgetapt. Ook was er wat mis met de watermeter.