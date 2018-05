Rotterdam Basketbal onderuit in eerste duel tegen Donar

Forward Lease Rotterdam Basketbal heeft dinsdagavond geen stunt kunnen boeken op bezoek bij regerend landskampioen Donar Groningen in de halve finale om de titel. Tijdens de eerste wedstrijd van de best-of-seven verloren de groenhemden met 96-77.

Het eerste kwart sloot de ploeg van coach Armand Salomon af met een 25-16 stand. Rotterdam Basketbal kwam tijdens het tweede kwart sterk terug en verkleinde het verschil in de score met vier punten (42-38). Maar in het derde kwart toonde Donar spierballen en liepen de Groningers weer uit naar 69-52. Rotterdam Basketbal kon dit verschil niet meer goed maken en zag de thuisploeg ruim winnen (96-77).

Aanstaande donderdag is in het Topsportcentrum de tweede wedstrijd in de best-of-seven. De ploeg die als eerste vier overwinningen heeft, gaat samen met Landstede Basketbal of ZZ Leiden naar de finale om het landskampioenschap.