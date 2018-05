Inspectie berispt Rotterdamse zorginstelling

Domus Magnus is door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op de vingers getikt. De zorginstelling heeft bij locatie De Magistraat in Rotterdam-Centrum onvoldoende verbeteringen doorgevoerd.

Twee jaar geleden stond een locatie van Domus Magnus in Baarn onder verscherpt toezicht. De inspectie eiste daarop maatregelen die de zorginstellingen op alle vestigingen moest invoeren.

Na een controle blijkt dat Domus Magnus op drie van de veertien locaties nog steken heeft laten vallen. Zo zijn volgens de inspectie dossiers niet in orde en is er in de organisatie te weinig kennis over het omgaan met cliënten 'met onbegrepen gedrag'.

Domus Magnus erkent dat er te weinig is gebeurd en belooft beterschap. Maar de inspectie vertrouwt daar niet op, schrijft ze in een brief. Ze geeft de organisatie nu zes maanden te tijd om alles op orde te krijgen. Daarna kan de inspectie dwangsommen opleggen.