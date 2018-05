Onderzoek naar vliegenoverlast Heijplaat

De gemeente Rotterdam gaat nader onderzoek doen naar de vliegenoverlast in Rotterdam-Heijplaat. Dat meldt de Mileudienst Rijnmond (DCMR). Het is nog een raadsel waar de vliegen vandaan komen.

Sinds zondag zijn er bij de DCMR 36 klachten binnengekomen over een vliegenplaag. Bewoners klagen net als vorig jaar steen en been over de overlast die ze van de grote hoeveelheid vliegen hebben.

"Vorig jaar kwamen ze kijken toen het regende. Tja, toen waren ze allemaal gevlogen. Nu met dit warme weer zitten ze echt overal", zei een bewoner maandag. "Ze moeten eens onderzoeken waar al die vliegen vandaan komen!"

Uit onderzoek van DCMR is gebleken dat de vliegen niet bij de naastgelegen afvalverwerkingsbedrijven Suez en Van Gansewinkel vandaan komen. Daar zagen onderzoekersnamelijk nauwelijks vliegen.

Waar de overlast wel door veroorzaakt wordt, gaat de gemeente Rotterdam nu bekijken.