Boodschap Vlaardingers aan overlastgevende jongeren: RUIM JE ROTZOOI OP

Het speeltuintje aan de Havenstraat in Vlaardingen

Bewoners van de Havenstraat in Vlaardingen zijn een groep overlastgevende blowende jongeren goed beu. Ze vinden dat de gemeente actie moet ondernemen en willen meer controle van de politie.

Sinds de recente sluiting van coffeeshop The Bull is het drukker bij coffeeshop Spiegelbeeld aan de Hoogstraat. "En die klanten hangen dan vooral rond in de Havenstraat bij het speelpleintje voor onze deur," vertellen bewoners Henk en Cora van Klink.

Rochels en plas

"Lege blikjes, pizzadozen, wietzakjes, peuken, rochels, ze maken allerlei rotzooi en ze plassen in het water bij de haven hier", verzucht Henk. "We willen gewoon dat ze de boel opruimen! Er staat nota bene een container bij de speeltuin", vult Cora haar man aan.

"Ze mogen best chillen, of hoe dat tegenwoordig ook heet, maar ze denken niet na en veroorzaken echt overlast. We hebben zelfs overwogen een spandoek op te hangen met de tekst: RUIM JE ROTZOOI OP."

Wijkagent

Het echtpaar Van Klink hoopt dat er meer toezicht komt op de tijden dat de overlastgevende jongeren er zijn. Henk: "In de avond dus en niet tussen negen en vijf. We nodigen bij deze de wijkagent een avondje uit."