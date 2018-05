Deel dit artikel:











Grote drukte bij FC Dordrecht voor kaarten tegen Sparta Lange rijen aan de Krommedijk voor kaarten FC Dordrecht Fans van FC Dordrecht willen de duels tegen Sparta niet missen

FC Dordrecht is hot. De Schapenkoppen hebben zichzelf op de kaart gezet na de stunt tegen SC Cambuur in de eerste ronde van de nacompetitie en dat is te merken aan de kaartverkoop voor de duels tegen Sparta.

Mensen konden dinsdagavond een ticket scoren voor de thuiswedstrijd aan de Krommedijk en het uitduel op Het Kasteel. Niet alleen de trouwe supporters kwamen op deze verkoop af. Ook 'dagjesmensen' deden hun best om een kaartje te bemachtigen voor het tweeluik. Dat laatste wordt niet door iedere FC Dordrecht-fan gewaardeerd. "Wel slecht dat sommige vaste supporters nu niet kunnen komen", zegt een fan die altijd op de Noord-tribune zit, die wel kaarten heeft voor beide wedstrijden tegen Sparta. Een jonge Dordtenaar geeft aan dat hij niet altijd aanwezig kan zijn bij wedstrijden van de Schapenkoppen: "Niet iedereen heeft het geld om bij elke wedstrijd te zijn. Bovendien werk ik op maandag- en vrijdagavond." FC Dordrecht heeft desgevraagd laten weten dat de club zal communiceren wanneer de wedstrijden tegen Sparta zijn uitverkocht.