Degradatie dichtbij voor oud-Feyenoorders bij Swansea City

Het lijkt erop dat oud-Feyenoorders Leroy Fer en Erwin Mulder met hun huidige club Swansea City zullen gaan degraderen uit de Engelse Premier League. De ploeg uit Wales verloor in eigen huis het sleutelduel tegen directe concurrent Southampton met 1-0, waardoor het gat met de veilige zeventiende plaats drie punten is geworden.

Fer en Mulder deden allebei niet mee bij Swansea City. De Welshmen moeten hopen dat Huddersfield Town, dat woensdag op bezoek gaat bij Chelsea, verliest. Het doelsaldo van Huddersfield Town is minder dan dat van Swansea City.

The Swans moeten in de laatste speelronde van de Premier League (ruim) winnen van Stoke City. Alleen dan kan degradatie eventueel voorkomen worden. Maar Southampton en Huddersfield Town (beide teams hebben 36 punten) mogen in dit scenario ook geen punten pakken. Bij een winst of gelijkspel van Huddersfield Town tegen Chelsea, is alleen Southampton misschien nog in te halen voor Swansea City.

Stand onderin de Premier League: