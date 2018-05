Ambachter die strijd tegen ALS een gezicht gaf overleden

Jan Kramer uit Hendrik-Ido-Ambacht is overleden. Kramer werd een bekende Nederlander door zijn tomeloze inzet om de ziekte ALS op de kaart te zetten.

Het hoofd van de loodsdienstcoördinatie Rijnmond kwam er in 2014 achter dat hij ALS had. Hij kon tijdens een bowlingavondje onverwacht een bal niet meer van de grond krijgen. Hij was toen 39 jaar oud.

In plaats van bij de pakken neer te zitten, stortte de Ambachter zich op het inzamelen van geld voor onderzoek naar de ziekte waarbij een voor een alle spierfuncties uitvallen.

City Swim

Hij fietste meerdere keren mee met de Tour du ALS, was in 2016 deelnemer aan het RTL programma 'Zolang ik leef' en deed later dat jaar mee aan de Amsterdam City Swim. Hij haalde toen tijdens dat zwemevenement, hoewel hij steeds verder verlamd was geraakt, duizenden euro's op

Afgelopen Koningsdag nam Jan zelf een cheque van duizend euro in ontvangst na afloop van de Breakfastrun in Hendrik-Ido-Ambacht. Tijdens die loopwedstrijd was geld opgehaald voor de bstrijding van ALS.

De Stichting ALS Nederland laat op Twitter weten Jan te blijven herinneren als een warme, betrokken, charismatische man.

"Wij wensen zijn vrouw Karin, zijn kinderen Franka en Casper, zijn ouders en iedereen die hem lief heeft enorm veel kracht en sterkte bij het verwerken van dit enorme verlies."

De uitvaart vindt deze week plaats in besloten kring.