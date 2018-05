Deel dit artikel:











Meer ruimte voor passagiers in Intercity Direct NS Trein, Foto: Thijs Kern

Goed nieuws voor treinreizigers die regelmatig als haringen in een ton zitten in de Intercity Direct tussen Rotterdam en Amsterdam. De NS zet per rit een extra treinstel in zodat er meer ruimte komt op de snelle lijn.

De Intercity Direct is vooral in de spits erg druk en is een stuk populairder dan de NS had verwacht. Het aantal reizigers steeg het afgelopen jaar met 25 procent, terwijl het spoorwegbedrijf had gerekend op 10 procent. Om de drukte beter te verdelen verhoogt de NS met spoed het aantal rijtuigen van zes naar zeven. Het bedrijf houdt wel een slag om de arm. "Hoewel het ook dan druk kan blijven in de spits, verwachten we hiermee de grootste spitshinder te kunnen voorkomen", laat de NS woensdag weten. Maatregelen

De nieuwe maatregel komt bovenop de verlenging van de IC Brussel en de geplande uitbreiding van het De nieuwe maatregel komt bovenop de verlenging van de IC Brussel en de geplande uitbreiding van het aantal ritten van vier naar vijf per uur De NS probeert al langer ervoor te zorgen dat de Intercity Direct minder druk wordt in de spits. Zo werd het goedkoper om buiten de spits te reizen, maar dat zet te weinig zoden aan de dijk.