Rotterdam pakt parkeerprobleem Bergpolder en Blijdorp aan met app

De gemeente Rotterdam begint een proef met sensoren om de parkeerproblemen in de wijken Bergpolder en Blijdorp aan te pakken. Met een speciale app kunnen bewoners zien waar een parkeerplek vrij is.

In Blijdorp en Bergpolder zijn veel meer auto's dan parkeerplekken. Bewoners kunnen daardoor 's avonds en 's nachts hun auto niet in de buurt van hun huis kwijt en moeten lang rondrijden voordat ze een parkeerplek hebben.

"Het is echt een probleem", vertelt buurtbewoner Dirk woensdag op Radio Rijnmond. Hij werkt in de horeca en moet als hij 's nachts thuiskomt tal van rondjes rijden voordat hij ver van huis eindelijk een plekje heeft bemachtigd.

"Dan moet ik nog vijf minuten lopen. Dat maakt niet uit, maar het is eigenlijk niet normaal dat je niet gewoon een beetje in de buurt kan staan als je een vergunning hebt."

Sensoren

De gemeente heeft afgelopen jaren meerdere keren de betaald parkeertijd verlengd, maar dat heeft geen nut gehad. Om bewoners tegemoet te komen, zet Rotterdam een app in om te kijken of dat soelaas biedt.

De app moet bewoners helpen een parkeerplek te vinden. Of er een plek vrij is, wordt gemeten met sensoren in de weg. "Als je de wijk inrijdt, krijg je een berichtje en dan zie je waar plek is, Dat scheelt zoeken", zegt Femke Bovens van de gemeente.

De sensoren zijn vooralsnog geplaatst in de Cleyburchstraat, Sourystraat, Bisschopstraat, Bijlwerffstraat, Sonmansstraat, Nobelstraat en Noorderhavenkade. Als de proef slaagt, wordt het aantal sensoren uitgebreid.

Meedoen?

Automobilisten die een vergunning hebben voor parkeersector 72 kunnen meedoen aan de proef , die in juli begint. De gemeente brengt met de gegevens in kaart welke routes bewoners rijden als ze een plek zoeken.

Over een jaar moet blijken of de app effectief is.