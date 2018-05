Deel dit artikel:











Vestia: niet op eigen kracht weer financieel gezond

De Rotterdamse woningcorporatie Vestia krijgt het niet voor elkaar om in 2021 op eigen kracht financieel gezond te zijn. Het bedrijf had dat met toezichthouders afgesproken, maar voorziet problemen, zo valt te lezen in het jaarverslag over 2017.

De corporatie wil de problemen het hoofd bieden door samen te werken met onder meer woningcorporaties, gemeenten, de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een van de oplossingen is dat andere corporaties huizen en de bijbehorende schulden overnemen. Vestia kwam in 2012 in financieel zwaar weer door grote tegenvallers op overeenkomsten die waren bedoeld om renterisico's af te dekken. Andere woningcorporaties moesten bijspringen om Vestia niet failliet te laten gaan. Resultaat

De woningcorporatie De woningcorporatie behaalde in 2017 een operationeel resultaat van 81 miljoen euro. Dat was 4 miljoen euro meer dan begroot. Vestia was minder kwijt aan onder meer organisatiekosten. Wel reserveerde de corporatie 91 miljoen voor het afhandelen van de derivatenkwestie met de Belastingdienst. Ook lopen er nog diverse juridische procedures. Zo heeft voormalig treasurer De Vries nog niets van de 11,45 miljoen terugbetaald. Hij is in beroep gegaan. De nettowinst in 2017 was ruim 1 miljard euro. Dat komt vooral doordat huizen meer waard zijn geworden. In 2016 behaalde Vestia een resultaat van 56 miljoen euro. Toen viel het resultaat tegen.