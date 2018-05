Rotterdammer vast voor PayPal-fraude

Een 28-jarige man uit Rotterdam is opgepakt, omdat hij gehackte PayPal-accounts zou hebben verkocht. Hij bood de gestolen gegevens voor weinig geld aan op internet.

Met een gehackt PayPal-account is het mogelijk om dingen online te kopen zonder daar zelf voor te betalen. De eigenaar van de gestolen gegevens draait op voor de kosten, omdat zijn bankrekening is gekoppeld aan het account.

De politie kwam de verdachte op het spoor nadat ze vorig jaar Hansa Market, een van de grootste illegale marktplaatsen, offline had gehaald. Agenten kregen daarna veel verkopers en kopers die dingen aanboden op het darkweb in beeld.

Na maandenlang onderzoek is de Rotterdammer maandag opgepakt in een huis op de Adrianastraat in het Oude Westen.