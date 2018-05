Deel dit artikel:











Christian Dekkers van KCC naar Blauw-Wit Christian Dekkers verruilt KCC voor Blauw Wit

Korfballer Christian Dekkers speelt komend seizoen bij AKC Blauw-Wit uit Amsterdam. De Capellenaar komt over van KCC / So natural uit Capelle aan den IJssel. Met de Amsterdamse club zal Dekkers uitkomen in de Korfbal League.

Dekkers doorliep de gehele jeugdopleiding van KCC, maar speelde vervolgens voor CKV Nieuwerkerk. Na vier jaar keerde de korfballer terug naar KCC, waarmee hij in 2017 promoveerde naar het hoogste niveau. Bij Blauw-Wit is Dekkers de vervanger van Frank Mostard, die naar landskampioen TOP vertrekt. Het is al de derde basisspeler die KCC verlaat. Eerder was al bekend dat Gertjan Meerkerk met trainers Richard van Vloten en Marc Verberk mee gaat naar DVO en dat Eliza Roest stopt op het hoogste niveau. Vooralsnog zijn er nog geen versterkingen voor de ploeg, die volgend seizoen wordt gecoacht door Erik Wolsink en Ed van der Steen.