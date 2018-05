Kinderen halen met liters water op hun rug geld op voor Afrika

Ruim zestig kinderen hebben woensdag meegedaan aan de sponsorloop Wandelen voor Water in Dordrecht. Ze liepen zes kilometer met liters water op hun rug om geld op te halen voor projecten in Afrika.

De kinderen van basisschool De Fontein verzamelden zich 's ochtends vroeg bij het Duurzaamheidscentrum Weizigt. Bepakt en bezakt met drinkflesjes, zoutjes en - natuurlijk - water maakten ze zich klaar voor de tocht.

Het geld dat de kinderen hebben opgehaald wordt besteed aan drinkwater- en sanitatieprojecten in Kenia, Oeganda en Tanzania. Vooraf kregen de leerlingen les over het leven van kinderen in Afrika.

Leerzaam en vooral zielig, vonden de kinderen achteraf. Senna: "In Afrika moeten ze iedere dag zes of zeven kilometer lopen met heel veel water. Ik vind het heel zielig dat ze geen schoon water hebben."

Of ze ook bewuster met water omgaan? "Ja, ik ben de laatste tijd wel zuiniger", vertelde een andere leerling trots. "Ik douche nu minder lang. Van vijftien naar tien minuten!"