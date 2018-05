Gérard de Nooijer: 'We hebben niets te verliezen'

FC Dordrecht speelt komende donderdag de eerste wedstrijd in de halve finales van de play-offs tegen Sparta. Trainer Gérard de Nooijer leeft met zijn ploeg ontspannen toe naar het duel tegen De Kasteelclub: "We hebben niks te verliezen."

De Nooijer benadrukt dat de druk bij Sparta ligt. "Van de komende twee wedstrijden kan je alleen maar genieten. Zeker in een vol huis, wat bij Sparta ook het geval zal zijn. Het verschil met Sparta is dat zij onder spanning staan en dat hebben wij totaal niet. Voor ons hoeft niks, we willen wel, maar we hebben niks te verliezen."

De coach ziet in de Spangenaren een geduchte tegenstander: "Sparta blijft favoriet. Ze hebben beter spelers, een groter budget, alles is groter. Maar wij zijn tot veel in staat om het tegenstanders moeilijk te maken. Dat hebben we dit seizoen vaker laten zien. De mentaliteit is heel goed in de groep."

Aanvoerder Gustavo Hamer was zelfverzekerd op weg naar de belangrijke play-off wedstrijd. "Thuis zijn wij hartstikke sterk, het is volgens mij uitverkocht donderdag. Dat is dus ook een boost om extra hard te trainen en te werken. Wij gaan er met z'n allen op klappen en zorgen dat Sparta met nul punten weggaat hier."