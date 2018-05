De nijlgans en de Nationale Vogelweek, de daktuinen van Erasmus MC, de mooiste boom van Rotterdam (?) en boek Over de Grens in Chris Natuurlijk van 12 mei.

Eerherstel voor de (Rotterdamse) nijlgans

De oude Egyptenaren beschouwden de nijlgans als een heilig dier. Dat is vandaag de dag wel anders. De nijlgans wordt gezien als agressief en luidruchtig en er zijn er veel te veel. In de Nationale Vogelweek kun je op 16 mei met het Natuurhistorisch Museum Rotterdam mee op excursie voor HET VERHAAL VAN DE ROTTERDAMSE NIJLGANS. Chris Natuurlijk krijgt vast een voorproefje van ecoloog André de Baerdemaeker die laat zien dat de nijlgans ook heel lief kan zijn.

Genezende groene daktuinen

Het Erasmus MC in Rotterdam is tegenwoordig een ziekenhuis met een eigen boomgaard. Op de achtste verdieping zijn twee daktuinen aangelegd met fruitbomen. Niet alleen mooi en goed voor de waterhuishouding, maar ook voor de genezing. Daar is het ziekenhuis van overtuigd. Chris Natuurlijk is op de nieuwe daktuinen en praat met landschapsarchitect Cor Geluk over zijn ontwerp voor deze tuinen. Liesbeth van Heel vertelt over het onderzoek dat het Erasmus MC begin 2019 gaat doen naar de effecten van het soort uitzicht op de genezing van patiënten. Wetenschapper Roger Ulrich ontdekte in 1984 al dat uitzicht op een natuurlijke omgeving een positieve invloed heeft op de genezing van zieke mensen. Het Erasmus MC wil dit onderzoek op grotere schaal gaan herhalen en kijken of zicht op de daktuinen, maar bijvoorbeeld ook op de skyline van Rotterdam, van invloed zijn op de genezing van de mensen die in het ziekenhuis liggen.

De mooiste boom van Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft een oude plataan op de Lijnbaan aangemeld voor de Boom van het Jaar -verkiezing. Iedereen kan tot 15 mei zijn of haar mooiste boom aanmelden. Het gaat bij deze verkiezing om de boom met het mooiste verhaal. Bomenspecialist Ronald Loch van de gemeente Rotterdam vertelt in Chris Natuurlijk over de zogenaamde Lijnbaanplataan in Rotterdam. De boom is in de negentiende eeuw geplant in de tuin van het toenmalige Coolsingelziekenhuis, overleefde het bombardement én de wederopbouw van de stad.

Over de Grens

AD-journaliste Ellen den Hollander vertelt in Chris Natuurlijk over haar nieuwe boek Over de Grens . Deze thriller over mensenhandel speelt zich voor een deel af in de haven van Rotterdam.





Over Chris Natuurlijk

Waar hoor je over mooie parken, goede boeken of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.