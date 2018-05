Deel dit artikel:











Kortsmit vervangt keeper Huth bij Sparta Roy Kortsmit vervangt donderdag Jannik Huth die last heeft van een hamstringblessure

Sparta moet het komende donderdag in de play-off wedstrijd tegen FC Dordrecht stellen zonder Jannik Huth. De keeper heeft last van een hamstringblessure en wordt vervangen door Roy Kortsmit. Jeffrey Chabot is er ook niet bij. De verdediger viel in de laatste competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo uit met een beenblessure en is niet op tijd fit. Bart Vriends is waarschijnlijk zijn vervanger.

Kortsmit is inmiddels hersteld van een dijbeenblessure die hem een paar maanden aan de kant hield. "Hij traint inmiddels al vijf weken mee met de groep en heeft inmiddels ook al een wedstrijd gespeeld. Als het moet is hij er klaar voor", aldus trainer Dick Advocaat. Kortsmit speelde zijn laatste eredivisiewedstrijd in januari tegen Excelsior. Advocaat erkent dat er druk staat op zijn ploeg, maar houdt vertrouwen in een goede afloop. "Vanaf het moment dat ik ben gekomen stond er al een enorme druk op de ploeg, want we stonden met elf punten onderaan. Onder druk spelen zijn de jongens wel gewend, daar heb ik niet zoveel moeite mee." Sparta gaat donderdag op bezoek bij FC Dordrecht aan de Krommedijk. Het duel begint om 16.45 en is live te volgen via Radio Rijnmond. Zondag is de return op het Kasteel.