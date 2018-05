Deel dit artikel:











Bewoners zorginstelling Maassluis op straat vanwege brand Het pand waar de brand uitbrak - Foto: Google Streetview

Zeker 26 bewoners van een zorginstelling in Maassluis moesten woensdag aan het begin van de middag hun huis uit vanwege brand. Onduidelijk is of iemand gewond is geraakt.

De brand brak rond 12:40 uur uit op de begane grond in het pand van Pameijer op de Groen van Prinstererkade. De brandweer heeft het vuur geblust. Alle bewoners zijn inmiddels het gebouw uit. Onduidelijk is waar zij momenteel verblijven, zegt een woordvoerder van de brandweer.