Rekenkamer kraakt Rotterdamse daklozenopvang

Rotterdam doet te weinig voor de daklozen in de stad. De gemeente weigert opvang aan bepaalde groepen daklozen, terwijl dat niet mag. Ook duurt het door de Rotterdamwet te lang voordat daklozen kunnen doorstromen naar een huis, concludeert de Rekenkamer Rotterdam na onderzoek.

Elke gemeente is wettelijk verplicht om alle daklozen opvang te bieden. Maar Rotterdam weert geregeld volwassen daklozen van buiten de stad of daklozen zonder psychiatrische problemen.

Voor jongeren geldt bovendien een wachtlijst. Wie ook nog ernstig verslaafd is of agressief, hoeft niet op nachtopvang te rekenen.

Voor daklozen die wel worden opgevangen duurt het te lang voor ze doorstromen naar een kamer of huis. Ze verblijven tot die tijd bij elkaar in tijdelijke woonvoorzieningen. Dat zorgt ervoor dat hun problemen verergeren, zegt de Rekenkamer.

Complexe problemen



Wethouder Sven de Langen (Zorg) erkent dat het te lang duurt voordat daklozen doorstromen naar een huis. "Het gaat vaak om mensen met complexe problemen als verslaving of geestelijke problematiek. Daarom gaat er soms tijd overheen voordat we een geschikte woonvorm vinden."

"In het rapport staat ook dat er steeds meer jongeren dakloos raken. Dat zien wij ook en daar moeten we echt mee aan de slag. Dat is een belangrijke opgave voor de gemeente", zegt de wethouder.

Rotterdamwet



Een van de oorzaken van de slechte doorstroom is de Rotterdamwet. De gemeente zou die moeten versoepelen zodat er meer geschikte woonplekken komen voor ex-daklozen, vindt de Rekenkamer. De Rotterdamwet is bedoeld om mensen met een laag inkomen te weren uit bepaalde wijken.

Ook zou Rotterdam meer aan preventie moeten doen als het aan de Rekenkamer ligt. Steeds meer mensen belanden op straat door financiële problemen. De gemeentelijke schuldhulpverlening moet zich inzetten om die mensen op tijd te bereiken en te helpen.

De gemeente Rotterdam erkent de problemen en neemt een groot deel van de aanbevelingen van de Rekenkamer over. Maar de Rotterdamwet aanpassen is geen optie.

"Die wet is belangrijk om de stad in balans te houden. Er zijn voldoende woningen om deze mensen te huisvesten", zegt De Langen.