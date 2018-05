Woensdag in Chicks and the City: trends

Wat gaan de trends worden in de toekomst? Die vraag staat woensdagavond centraal in Chicks and the City, het programma op Radio Rijnmond tussen 19:00 uur en 20:00 uur.

Trend Forecaster Marieke van der Poel is te gast in de studio. Zij is het creatieve en zakelijke brein achter Proef, een bedrijf dat langetermijntrends voorspelt en vervolgens vertaalt naar verschillende markten, merken en strategieën.

Proef heeft kantoren in San Francisco, Los Angeles en New York, maar sinds kort ook in Rotterdam. Van der Poel werkt onder meer voor klanten zoals Google en Carhartt.

Onder meer individualisering, psyche en persoonlijke emancipatie zullen als trends besproken worden. Chicks and the City is woensdagavond tussen 19:00 uur en 20:00 uur te horen op Radio Rijnmond.