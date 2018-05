Vilhena en Berghuis in voorselectie Oranje

Tonny Vilhena en Steven Berghuis zijn door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de voorselectie van Oranje voor de komende interlandperiode. Oranje speelt dan twee oefenwedstrijden tegen Slowakije en Italië.

Een andere verrassende naam in de voorselectie was die vanoud-Feyenoorder Eljero Elia. De speler van het Turkse Başakşehir was lange tijd uit beeld bij Oranje, maar is door zijn goede vorm van de laatste maanden weer eens opgeroepen. Ook Terence Kongolo zit bij het keurkorps van Koeman.

Verder zijn ook oud-Feyenoorders Stefan de Vrij, Daryl Janmaat, Ruud Vormer en Georgino Wijnaldum geselecteerd door de oefenmeester. Ook oud-Spartanen Marten de Roon en Kevin Strootman zijn opgeroepen door Koeman.

Op 18 mei maakt Ronald Koeman zijn definitieve selectie bekend.