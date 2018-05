Taakstraf voor vrachtwagenchauffeur die motoragent aanreed

De rechter heeft een vrachtwagenchauffeur een taakstraf van 240 uur gegeven omdat hij een motoragent had aangereden. Dat gebeurde in oktober 2015 op de A15 bij Rotterdam.

De 42-jarige bestuurder uit Melissant was destijds aangehouden omdat zijn vrachtwagen te zwaar beladen was. Hij zegt dat hij de motoragent een kort moment uit het oog was verloren.

De politieman werd overreden en raakte een arm kwijt. Volgens de rechter had de chauffeur afstand moeten bewaren en de motoragent in de gaten moeten houden.

Rijontzegging

Justitie wilde dat de bestuurder een rijontzegging kreeg van een jaar, maar daar ziet de rechter vanaf omdat de man anders geen werk heeft. De rechter heeft daarom wel een hogere taakstraf opgelegd, dan de 160 uur die door justitie was geëist.

De chauffeur krijgt daarnaast een voorwaardelijke rijontzegging van anderhalf jaar en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden.

Het slachtoffer denkt dat de truckchauffeur bewust tegen hem is aangereden, maar daar is volgens de rechter geen bewijs voor.

De volledige uitspraak is hier te lezen.