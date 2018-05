Dronkaard sloopt politiebus

Een zwaar beschonken man heeft op de Maasvlakte een agent getrapt en de ruit van een politiebus ingeslagen. Zelfs van pepperspray kalmeerde hij niet.

Agenten hoorden dinsdagnacht rond 01:00 uur dat de opvarende van een schip portiers van een bedrijf zou hebben geduwd en bedreigd. Toen de politiemensen aankwamen, liep de 35-jarige man op de rijbaan van de Maasvlakteweg.

Hij moest zijn identiteitsbewijs laten zien en werd agressief toen hij dat niet direct terugkreeg. De man begon te schelden en sloeg op de ruiten van de politiebus.

Toen de agenten hem vroegen van de rijbaan af te gaan, trapte hij een van hen hard tegen zijn been. De agent raakte licht gewond.

De aanhouding die daarop volgde, verliep ook niet zonder slag of stoot. De man verzette zich op alle mogelijke manieren en werd ook niet kalm van pepperspray.

Toen hij eindelijk geboeid in de bus zat, trapte en spuugde hij wild om zich heen. Daarbij sneuvelde de ruit van de politiebus.

De dronkaard heeft in de cel zijn roes kunnen uitslapen, meldt de politie. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Justitie zal een beslissing nemen over zijn straf.