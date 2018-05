Dordtse ex-gedetineerde speelt hoofdrol in UEFA-filmpje

Ex-gevangene Jules Rasoelbaks uit Dordrecht speelt de hoofdrol in een filmpje van de Europese voetbalbond UEFA. Rasoelbaks werkt nu als hulpverlener en ervaringsdeskundige bij verslavingsinstelling De Hoop.

Het filmpje maakt deel uit van de Equal Game campagne, waarmee de UEFA met de bekende slogan "Respect" tegen discriminatie strijdt. Op social media is hij al meer dan een half miljoen keer bekeken.

"Ze zochten een rolmodel voor één van de filmpjes en mede omdat ik door een project van justitie bekend was bij de UEFA kwamen ze bij mij uit. Na overleg met de familie heb ik ja gezegd", vertelt Rasoelbaks.

Het project van Justitie is bedoeld om gedetineerden te helpen om na hun straf een gewoon leven op te bouwen met liefst een baan. "We gebruiken hier het netwerk van FC Dordrecht. Makkelijk is het niet, want driekwart van de ex-gedetineerden vervalt in oud gedrag."

Rasoelbaks weet waar hij over praat. "Ik heb zeven keer vastgezeten voordat ik het licht zag en hulp ging zoeken. Nu ben ik na 22 jaar drugs en criminaliteit al weer negen jaar clean. Op grond van mijn ervaringen help ik nu anderen."

De Dordtenaar bevindt zich in een illuster gezelschap, want aan de Equal Game campagne spelen ook supersterren als Messi en Ronaldo mee. "Of ik een bekende Nederlander ben? Nou, ik blijf met twee benen op de grond, hoor."

"Equal Game betekent gelijke kansen voor iedereen. Dat is een mooie boodschap, daarvoor wilde ik graag dienen als doorgeefluik."