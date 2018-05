Deel dit artikel:











Automobilist knalt tegen gevel drogisterij Rhoon Foto: MediaTV

Een oudere man is woensdagochtend tegen een gevel van een drogisterij in Rhoon aangereden. Dat gebeurde op het Strawinskiplein in het dorp.

De man gleed met zijn voet van de koppeling, waardoor de auto vooruit schoot en tegen de pui aankwam. Bij het ongeluk zijn geen gewonden gevallen. De oudere man is ter plaatste nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Door de klap viel een stelling in de drogisterij om, maar een vrouw in de winkel wist deze net op tijd te ontwijken.