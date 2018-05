Minder zorgen voor nabestaanden door Closure

Wat gebeurt er na je dood met je socialmedia-accounts? En je verzekeringen? Of met je Spotify en Netflix? Waar nabestaanden nu nog elk bedrijf moeten contacten om door te geven dat iemand niet meer leeft, komt de start-up Closure met een oplossing.

"Het is heel confronterend voor nabestaanden", legt de Rotterdamse Graciëlla van Hamersveld van het bedrijf Closure uit. "Als iemand komt te overlijden, wordt de publieke sector ingelicht. Je hoeft bijvoorbeeld geen belastingaangifte meer te doen. Maar dit geldt niet voor de private sector."

Verzekeringen, gas, water, licht, abonnementen: deze dingen moeten allemaal apart worden opgezegd. Nabestaanden moeten daardoor elke keer hetzelfde verhaal vertellen, terwijl het verlies op zich al zwaar genoeg is.

Daar hoopt Van Hamersveld verandering in te brengen. "Wij willen die schakel zijn voor de private sector", zegt zij. "Nabestaanden komen bij ons en zeggen welke organisaties geïnformeerd moeten worden. Wij worden ingelicht en communiceren vervolgens naar de geselecteerde bedrijven."

Innovation Award

Het bedrijf heeft dinsdag de Philips Innovation Award gewonnen. En dat terwijl Closure pas negen maanden bestaat.

De award wordt uitgereikt aan studenten of net-afgestudeerden die een innovatief idee hebben omgezet in een start-up. Ze winnen 50 duizend euro.

"We zeiden tegen elkaar: als we dit gaan doen, gaan we het écht goed doen. Dat hebben we gedaan, en daardoor hebben we in negen maanden een goed team achter ons staan", vertelt Van Hamersveld.

Over drie weken ruilt Closure het huidige kantoor in Utrecht in voor een pand in het Rotterdamse Groothandelsgebouw. Maar Closure wil meer: "Onze ambitie is om de schakel te worden van de private sector. Niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld."